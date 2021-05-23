Son dakika haberleri: Kızıltepe'deki arazi kavgasında 1ölü - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ağır yaralanan 4 şahıstan biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı Cantaş köyünde yaşayan iki aile arasında meydana geldi. Husumetli aileler Hocaköy kırsal mahalle mevkiinde yaşanılan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ve özel araçlarıyla Kızıltepe Devlet Hastanesine ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Abdülmecit Karaboğa ile M.F.K., İ.K. ve A.K. tedavi altına alındı. 52 Yaşındaki Abdülmecit Karaboğa'nın bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi sürüyor. - MARDİN