Son dakika haberleri: Kızıltepe Kaymakamı Çam, çocuklara pamuklu şeker dağıttı - Son Dakika

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, cuma namazı çıkışı kendisini karşılayan çocuklara pamuklu şeker dağıttı.

Cuma namazını Hayırseverler Camisi'nde kılan Çam, çıkışta vatandaş ve çocuklarla bir araya geldi.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlarla bir süre sohbet ederek talep ve şikayetleri dinleyen Çam, daha sonra aldığı pamuklu şekerleri çocuklara dağıttı.

Vatandaşın ilçedeki hizmetlerden dolayı memnun olduğunu dile getiren Çam, bu durumun kendisini de memnun ettiğini belirtti.