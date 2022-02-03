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Son dakika haberleri... Kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 40 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 40 yıl 6 ay hapis

03.02.2022 18:41
Son dakika haberleri... Kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 40 yıl 6 ay hapis

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 40 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 40 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık A.Ö, taraf avukatları ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları hazır bulundu.

Sanık A.Ö, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti sanığa, "nitelikli cinsel istismar" suçuna uygulanan üst sınırdan 40 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve hukuk koordinatörü Yeşim Aydın, basın açıklaması yaptı.

Aydın, mahkemenin emsal bir karar verdiğini belirterek, "Yargılamanın en başından beri çocuğun gülmesinin, intihar etmemesinin istismara uğramadığına delil gösterilmeye çalışıldı. Bu çocuklar hayatlarına devam edecekler ve bizler de de yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçen yıl bir annenin kızına öz babası A.Ö tarafından cinsel istismarda bulunulduğu şikayeti sonrası zanlı tutuklanmıştı.

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Karşıyaka, Öğretmen, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 40 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 40 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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