Son dakika haberleri... Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş (3)
Son dakika haberi... DÜĞÜNDE BİRLİKTE DANS ETMİŞLERAntalya'nın Serik ilçesinde, Dudu Ç. ile kendisini bıçaklayıp öldüren eşi M.Ç.'nin birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı.
DÜĞÜNDE BİRLİKTE DANS ETMİŞLER
Antalya'nın Serik ilçesinde, Dudu Ç. ile kendisini bıçaklayıp öldüren eşi M.Ç.'nin birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kızları Emine Ç.'nin önceki akşam yapılan düğün merasiminde Dudu Ç. ve M.Ç. dans ederken, görüntülendi. Düğünden sonra Dudu Ç.'nin ayrı yaşadığı eşi M.Ç.'nin babasının evine gittiği, cinayetin de burada işlendiği belirlendi. Dün saat 18.00 sıralarında Dudu Ç.'yi öldürdükten sonra olay sırasında evde bulunmayan babasını arayıp "Hakkınızı helal edin" diyen M.Ç.'nin daha sonra evden ayrıldığı kaydedildi. Bunun üzerine eve gelenlerin Dudu Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi. Bir süredir ayrı yaşayan çiftten Dudu Ç.'nin kendi babasının evinde kaldığı belirtildi. Öte yandan cinayetin ardından kayıplara karışan M.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 17:05
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş (3) - Son Dakika
Son Dakika Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Brezilya ekibi Flamengo ile sözleşme imzaladı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti Pendik'te evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı Böbrek hastası kadın, diyaliz çıkışı boşandığı eşi tarafından bıçaklandı Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, imza için İstanbul'a geldi Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı