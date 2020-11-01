Kızlarının kardeş isteğini kırmadılar üç çocuğa anne baba oldular - Son Dakika

Kızlarının kardeş isteğini kırmadılar üç çocuğa anne baba oldular

01.11.2020 11:05

Adana'da bir çocuk sahibi Halvet ve Bahri Baştürk çifti, kızlarının kardeş isteği üzerine bir yıl önce koruyucu ailesi oldukları üç çocukla sıcak yuvalarını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Adana'da bir çocuk sahibi Halvet ve Bahri Baştürk çifti, kızlarının kardeş isteği üzerine bir yıl önce koruyucu ailesi oldukları üç çocukla sıcak yuvalarını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Biri ikiz üç kardeşle sevgilerini paylaşan Baştürk ailesi, en büyükleri 5, en küçüğü 2 yaşındaki yeni evlatlarıyla yeniden anne baba olmanın keyfini çıkarıyorlar.

Anne Halvet Baştürk (49), AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an 17 yaşında olan kızı Aleyna'yı çok geç kucağına alabildiğini ve ikinci çocuklarının da çok istemelerine rağmen olmadığını söyledi.

Aleyna'nın sürekli kardeş isteğinde bulunduğunu ifade eden anne Baştürk, bu isteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yuvada kalan çocuklara kucak açarak gerçekleştirmeye karar verdiklerini kaydetti.

İki kardeş için talepte bulunduğunu, ancak biri ikiz üç kardeşi görünce üçünü de yanına almaya karar verdiğini belirten anne Baştürk, bir yıldan bu yana adeta anneliği yeniden yaşadığı kızlarıyla çok mutlu olduğunu aktardı.

Kızlarını çok sevdiğini ve her günün onlarla dolu dolu geçtiğini dile getiren anne Baştürk, "Onlar eve geldikten sonra gün bana yetmiyor. Çok mutluyum, hep onlarla ilgileniyorum. Bir yıldır birlikteyiz, şimdi onlar beni, ben de onları çok iyi tanıyorum, ama pişmanım keşke öncesinde başlasaydım. O konuda pişmanım, yoksa çok mutluyum, kızlarımı çok seviyorum." diye konuştu.

Hiç zorluk yaşamadıklarını, ilk bir ayda adeta et tırnak gibi olduklarını aktaran anne Baştürk, onlara her zaman sevgiyle yaklaştığını kaydetti.

Baştürk, kendilerine bu duyguyu yaşatan ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere il müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

"İlk geldikleri gün hüzünlendim, ağladım"

Özel güvenlik görevlisi baba Bahri Baştürk de (51), koruyucu ailesi oldukları üç evlatlarına şefkatle yaklaştıklarını ve kucaklarını açtıklarını kaydetti.

Kızları ilk eve geldiğinde biraz tutuk davrandığını, ama bu sürecin uzun sürmediğini aktaran baba Baştürk, "Ben işten geldiğimde 'babacığım' diye üstüme atlıyorlar. Çok memnunum. İlk geldikleri gün hüzünlendim, ağladım. İnşallah kaderleri, sonları iyi olur." dedi.

Baba Baştürk, herkese koruyucu aile olma ve tarifi olmayan bu duyguyu yaşama tavsiyesinde bulundu.

"Ablalık çok güzel bir duygu"

Kardeşleri geldikten sonra hayatının renklendiğini aktaran Aleyna da (17), şunları söyledi:

"Hep kardeşim olsun istedim. Hep tek oynadım, tek büyüdüm. Ailem beni mutlu etse de evde hep bir sesin eksikliği vardı. Bende küçük kardeşim olsun, onunla parka gideyim, eğleneyim ona bir şeyler alayım, paylaşalım çok istedim. Sonra koruyucu aile olabileceğimizi duyunca çok mutlu oldum. Anneme ısrar ettim. çok güzel bir fırsat, şu an çok mutluyum. Ablalık çok güzel bir duygu. Düşününce ben gerçekten boş bir şekilde yaşıyormuşum, hiçbir eğlencem yokmuş, onlar gelince hayatıma renk geldi."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, koruyucu aileliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Gönül Elçileri" projesiyle başladığını ve büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Koruyucu aileliği bir iyilik gönül hareketi olarak tanımladıklarını dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"Koruyucu ailelik, kalbe ve gönle girme, insanların gönlünü fethetme sanatıdır. Koruyucu aile konusunda ülkemizdeki ivmeyi daha da ileriye götürebilmek için başta Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere ekibimizle çalışıyoruz. Türkiye genelinde 6 bine yakın koruyucu ailemiz, 7 bin 665 çocuğumuza sıcak yuvalarını ve kalplerini açmış bulunuyorlar. Adana'da koruyucu ailelikte Türkiye 5.si, 2019 yılında da koruyucu aile hedeflerini gerçekleştirmede Türkiye ikincisiyiz. Adana'da 187 koruyucu ailemiz var, 254 yavrumuza evlerini açtılar. Bu sayıyı daha da arttıracağız."

Herkesi bu iyilik, gönül hareketine katılmaya davet eden Özer, en az ilkokul mezunu olan, düzenli geliri bulunan 25-65 yaş arasıdaki evli veya bekar herkesin bu harekete ortak olabileceğini kaydetti.

Kızlarının kardeş isteğini kırmadılar üç çocuğa anne baba oldular
Kızlarının kardeş isteğini kırmadılar üç çocuğa anne baba oldular
Kızlarının kardeş isteğini kırmadılar üç çocuğa anne baba oldular
Kızlarının kardeş isteğini kırmadılar üç çocuğa anne baba oldular

Baştürk, Çocuk, Adana, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızlarının kardeş isteğini kırmadılar üç çocuğa anne baba oldular - Son Dakika


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