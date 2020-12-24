Son dakika haberleri: KKTC Başbakanı Saner, Türkiye dönüşü değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: KKTC Başbakanı Saner, Türkiye dönüşü değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

24.12.2020 01:09
Son dakika haberleri: KKTC Başbakanı Saner, Türkiye dönüşü değerlendirmelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, "2020 yılında ana vatan Türkiye ile imzalamış olduğumuz mali protokol gereği ülkemize aktarılması gereken 800 milyon liralık kaynağın da aktarılması için gerekli her türlü işlem tamamlanmış bulunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, "2020 yılında ana vatan Türkiye ile imzalamış olduğumuz mali protokol gereği ülkemize aktarılması gereken 800 milyon liralık kaynağın da aktarılması için gerekli her türlü işlem tamamlanmış bulunmaktadır." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin Başbakanı Saner, ilk ziyaretini Ankara'ya yaptı.

Ziyareti dönüşünde Ercan Havalimanı'nda bakanlar, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Saner, burada Ankara ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersan Saner, kurulan her hükümette gelenek haline gelen Türkiye ziyaretini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında KKTC ile ilgili hemen her konuyu irdeleme fırsatı bulduklarını belirten Saner, ülkenin ekonomik yönden kalkınmasını ve altyapı projelerini değerlendirdiklerini söyledi.

Saner, "2020 yılında ana vatan Türkiye ile imzalamış olduğumuz mali protokol gereği ülkemize aktarılması gereken 800 milyon liralık kaynağın da aktarılması için gerekli her türlü işlem tamamlanmış bulunmaktadır. Gelecek olan bu kaynakla birlikte başta yollarımız olmak üzere Lefke- Güzelyurt, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Çayırova-İskele ve Çatalköy-Değrmenlik dağ yolu, bu yıldan itibaren Ankara kaynaklı bu projelerin başlatılmasına ve ihtiyaçlı olan köy yollarımızın da 2021 yılı içerisinde planlanmasına karar verilmiştir." diye konuştu.

KKTC'de 500 yataklı yeni bir hastanenin temellerinin atılması için son görüşmeleri tamamladıklarını kaydeden Başbakan Saner, Ercan Havalimanı'nın tamamlanmasının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 500 bin doz aşının KKTC'ye gelmesi için de gerekli tüm konuların karara bağlandığını ifade etti.

Saner, 2021 yılını kapsayacak mali iş birliği protokolünün tamamlanması konusunda da mutabakata vardıklarını söyleyerek, ülkede dijital dönüşümün gerçekleşmesi adına e-Devlet binasının Ankara kaynaklı olarak en erken zamanda temelinin atılması ve tüm ülkede uygulanabilecek e-Devlet projesinin tamamlanması adına hedef konulduğunu kaydetti.

Diğer bütün bakanlıklarla ilgili projelerin de 2021 yılı mali iş birliği protokolü içerisinde yer alacağını ifade eden Ersan Saner, KKTC'ye her zaman destek olan Erdoğan ve Oktay'a teşekkür etti.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yardımcısı Oktay ile ayrı ayrı görüşen Başbakan Saner'e, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da eşlik etti.

Protokol, Türkiye, Kıbrıs, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: KKTC Başbakanı Saner, Türkiye dönüşü değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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