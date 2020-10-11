Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş: "Kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu... - Son Dakika

Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş: "Kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu...

11.10.2020 23:55
Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş:

Son dakika haber... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş yaptığı açıklamada, "Kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu ülkenin iradesinin gittikçe erozyona uğramasıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş yaptığı açıklamada, "Kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu ülkenin iradesinin gittikçe erozyona uğramasıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbirinin oyların salt çoğunluğunu alamaması nedeni ile ikinci tura kaldı. Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş açıklamalarda bulundu. Denktaş, "Kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu ülkenin iradesinin gittikçe erozyona uğramasıdır" dedi.

Denktaş, bir seçimin daha geride bırakıldığını ve aldığı oydan memnun olmadığını ifade ederek, "Ancak üzerinde durmamız gereken ve benim de önümüzdeki günlerde üzerinde kafa yoracağım konu, ülkemiz insanın yarısının sandığa gitmediği gerçeğidir" ifadelerini kullandı. Denktaş, "Ben öncelikle aileme, sonra da benimle birlikte canla başla çalışan ekibime ve mesajlarımın kitlelere ulaşmasını sağlayan basın mensuplarına teşekkür ederim. Elbette önümüzdeki bir iki gün içerisinde çok kapsamlı bir değerlendirme yapıp seçim sonuçları ile ilgili fikirlerimi halkımla paylaşacağım" dedi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı adayı, Serdar Denktaş, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş: 'Kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu... - Son Dakika


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