Son dakika haberleri | KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,06'sını aldı.
18.10.2020 19:25
Son dakika haberi... KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,06'sını aldı.
KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,06'sını aldı.
Son Dakika Tebriz'de halk, İran'ın Ermenistan'a desteğini protesto ediyor KKTC'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre Ersin Tatar önde Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı