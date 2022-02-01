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Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti

01.02.2022 21:02
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti

Son dakika gündem haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının var olan iki devletin eşit uluslararası statüsüne ve egemen eşitliğine dayalı iş birliğini öngören çözüm anlayışı yinelendi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünden asla vazgeçmeyeceği ve bu çerçevede bulunacak ortak zeminle Kıbrıs Adası'nda gerçekçi, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yolunda ortaya konulan çabanın sürdürüleceği ifade edildi.

Görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının, Rum kesiminin uzlaşmazlığından dolayı siyasi süreçte yaşanmakta olan olumsuzluklardan etkilenmeyecek şekilde iki taraflı Teknik Komite çalışmaları vasıtasıyla oluşturulan mekanizmaya verdiği büyük önemin altı çizildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve müzakere heyeti de hazır bulundu.

"İki lider (Tatar-Anastasiadis) ile herhangi bir görüşme önerisini ele almadım"

Stewart, görüşme sonrası Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalarda bulunarak, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmekten dolayı her zaman mutluluk duyduğunu, "mükemmel" bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Tatar ile birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Stewart, "Tabii ki kendisini New York'a ziyaretim, BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi ve Güvenlik Konseyi üyeleri ile barış gücüne katkı koyan ülkeler ile görüşmelerim hakkında bilgilendirdim." dedi.

Kıbrıs'ta konuşlu BMBG'nin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Güvenlik Konseyi kararını da Tatar'a aktardığını ifade eden Stewart, "BM Genel Sekreteri gibi BM Güvenlik Konseyi'nin de bir temsilci atanması konusunda istekli olduğunu ve bu temsilcinin yetkileri konusunda bir uzlaşı görmeyi arzuladığını." söyledi.

Stewart, şu an iki taraf arasında Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik herhangi bir görüşme yapma konusunda bile uzak mesafenin söz konusu olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle şu an bir nihai çözüme olanak tanıyabilecek koşulların oluşturulmasına yönelik ellerinden gelen her şeyi yapmalarının önemine dikkati çekti.

Bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile de görüşmesi hatırlatılan Stewart, iki liderin en son aralık ayında sosyal içerikli buluşmada bir araya geldiğini hatırlattı.

Stewart, "İki lider (Tatar-Anastasiadis) ile herhangi bir görüşme önerisini ele almadım, çünkü herhangi bir görüşmeden bahsetmek için bunun öncesinde konuşacağımız bir şey olmalı. Şu an için onların bir araya gelip görüşmek istediklerine ilişkin herhangi bir plan olduğu konusunda bilgim yok." diye konuştu.

BM Temsilcisi Stewart, tüm bu fikirlere ilişkin ilerleme kaydedilmesi konusunda ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusu için temsilci (envoy) atama konusunda taraflarla görüşmeye ve fırsatlar aramaya devam edeceğini söyledi.

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Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti - Son Dakika


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