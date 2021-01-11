Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Lute'u kabul etti Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Kıbrıs'ta artık egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayabilen iki devletli temel esasında bir anlaşma arayışı içerisinde olduğumuzu vurguladık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Lute'u Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Tatar, verimli bir toplantı olduğunu kaydetti. Tatar, Kıbrıs'ta son 50 yılda gerçekleştirilen federal temeldeki görüşmelerin sonuç vermediğini belirterek, "Kıbrıs'ta artık egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayabilen iki devletli temel esasında bir anlaşma arayışı içerisinde olduğumuzu vurguladık. Lute da garantör ülkeler ve BM Genel Sekreteri ile yaptığı istişareler neticesinde, (Kıbrıs'ta bir anlaşmaya) artık bir zemin olup olmadığının belirlenmesi için şubat sonu veya mart başında, herkese uyacak bir takvimde New York'ta garantör ülkeler de dahil BM öncülüğünde Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi toplantıya gidilebileceğini, tarihi belirlemeye çalıştıklarını söyledi." dedi.

Kıbrıs Türk tarafının, bundan sonra yapılacak görüşmelerde,Türkiye ile de istişarelerde bulunarak, egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devletin müzakere edilebileceğini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Tatar, 5+1 formatındaki toplantıda da bu görüşü ortaya koyacaklarını ve kabul görürse resmi görüşmelere devam edeceklerini aktardıklarını kaydetti.

Tatar, 50 yıldan bu yana yapılan görüşmelerde, hiçbir zaman bu noktaya gelinmediğini ve ilk kez bu noktaya gelindiğinin altını çizerek, BM'nin bu konuda kendilerini dinlediğini ve bunun arayışı içerisinde olduğunu söyledi.

Kıbrıs'taki gerçeklerin iki devletli çözümü konuşmayı gerektirdiğini vurgulayan Tatar, aksi takdirde netice alınamayacak birtakım görüşmelere zaman ayırmak durumunda kalınacağını, bunun da kimseye bir şey kazandırmayacağını dile getirdi.

Tatar, yapılan çalışmalar sonucunda yeni bir anlayışın geliştiğini gördüklerini, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'in eskisi gibi olmadığını ve bölgede değişimler yaşandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Biz bu süreci Türkiye ile beraber yönetmekteyiz. Kıbrıs Türk tarafı olarak sürekli Ankara ile temastayız. Türkiye Dışişleri Bakanı (Mevlüt) Çavuşoğlu da yıllardır bu meselenin içerisindedir, o da Crans Montana'da bütün süreçleri yaşamıştır ve konuyu çok iyi bilmektedir." dedi.

Uluslararası toplumun da Kıbrıs'ta yeni bir anlayışın geliştiğini gördüğünü ifade eden Tatar, uluslararası basında da Kıbrıs'ta bir anlaşma zemini için artık iki devletten bahsedilmesi gerektiğinin yer aldığını vurguladı.

"Dünya artık Kıbrıs'taki gerçekleri daha iyi görmeye başladı"

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır BM parametrelerine göre, "Kıbrıs'ta mutlaka iki toplumlu, iki kesimli federasyon görüşülmelidir" gibi bir anlayışın olduğunun altını çizerek, "Artık 50 seneden sonra bu parametrelerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Anladığım kadarıyla bu da kabul görmektedir." diye konuştu.

Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu görüşmeden dolayı çok mutluyum. Karşı tarafta gerçekten bizi ciddiye alan ve bizlerin ne söylediğini iyice tahlil ettikten sonra buraya gelerek görüşme yapan bir Lute vardı. Bu, bizim bu aşamada bir şeyleri başardığımızın ifadesidir. Çok da önceden konuşmak doğru değil ancak dünya artık Kıbrıs'taki gerçekleri daha iyi görmeye başladı. Elbette ana vatan Türkiye ile tam istişare ve uyum içerisindeyiz. Bölgesel barış, istikrar ve herkesin kazançlı çıkabilmesi için akıl ve mantık yoluyla bu işi yürütmek lazım. Türkiye ile yüzde 100 uyum içinde çalışmanın da şu anda meyvelerini almaya başladığımızı da görüyorum."

Tatar, cuma günü KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partileri de Lute ile yapılan görüşmelerle ilgili bilgilendireceklerini söyledi.

Lute, Rum lider Anastasiadis ile de görüştü

Temaslarda bulunmak üzere dün akşam Ada'ya gelen Lute, bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile de görüşmüştü.

Rum basınında yer alan habere göre, görüşmeye ilişkin açıklama yapan GKRY Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis ile Lute'un, BM öncülüğünde gerçekleştirilmesi planlanan 5+1 gayriresmi konferans konusunda yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

Kusios, Anastasiadis'in Lute'a BM öncülüğündeki konferansa katılmaya hazır olduğunu aktardığını da ifade etmişti.