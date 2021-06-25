Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (2) - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ada'da sağlanacak muhtemel barışın iki devletli çözümden geçeceğini, böylece Doğu Akdeniz'de denge kurulacağını söyledi.

Brüksel'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Tatar, "Brüksel'den memnuniyetle ayrılıyorum." dedi.

Guterres'in AB Zirvesi nedeniyle Brüksel'de Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşeceği için eşitlik olması açısından kendisi ile de görüştüğünü belirten Tartar, "Kıbrıs meselesinin özünde bir bakıma uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına yönelik yaptığı büyük bir hata, büyük bir insafsızlık ve bir bakıma ortaya koydukları eşitsizlik vardır. Dolayısıyla şu ana kadar çözüm bulunamamıştır." diye konuştu.

Bu konuyu Guterres'e ilettiğini söyleyen Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadan AB'ye üye olması ve Rum liderin AB Zirvesi'nde Ada'yı tek başına temsil etmesine dikkati çekti.

Tatar, "Bu kadar insafsızlık olabilir mi? 60 yıl önce bu şekilde bir anlaşmanın şu şekilde istismar edilmesiyle uluslararası toplumun bize yaptığı haksızlıklar teraziyi tamamıyla Rumların ve Yunanların lehine çevirdi." ifadelerini kullandı.

KKTC lideri, Guterres'in bu hususa yanıt olarak, "Evet, haklısın ama o konuda benim yapacağım bir şey yok. Burada bir eşitsizlik oluyor. Orada sen yoksun ama o kararlar alınırken ben bu görevde değildim." değerlendirmesini yaptığını aktardı.

İki devletli çözüm için anlaşma zemini bulunabilirse bunun Türk toplumunun Türkiye ile bağlarının da korunmasına hizmet edeceğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türklerinin "varlığının, ulusal pozisyonunun, değerlenen ve statüsü giderek yükselen Doğu Akdeniz'de konumunun Türkiye'nin de himayesi ve garantisiyle korunabileceğini" Guterres'e ifade ettiğini de söyledi.

Tatar, Guterres'in kendisini eylüldeki Genel Kurul toplantılarına davet ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin AB üyeliği

Tatar, şunları dile getirdi:

"Guterres, bana 'Evet, ben zamanında Portekiz Başbakanı'yken Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye alınması için çok uğraştım, çok çalıştım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti, AB üyesi olarak kabul edilseydi bugün bambaşka, çok olumlu, çok farklı bir dünyadan bahsedecektik.' demiştir. Bu ifadesinde gerçekten çok samimi olduğunu gördüm, duydum."

Yunanistan Başbakanı ile ayaküstü sohbet

Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile aynı otelde konakladıklarını, karşılaşmalarında Miçotakis'in kendisine selam vermesi üzerine ayaküstü sohbet ettiklerini belirtti.

Miçotakis'e Ada'da 60 yıldır iki devletin kökleştiğini, hem barış hem Doğu Akdeniz'de olumlu yansımalar olacağı münasebetiyle federasyon yerine iki devletli çözümden yana olduklarını anlattığını dile getiren Tatar, Miçotakis'in ise kendisine "AB'de buna sıcak bakılmadığını" anımsattığını ifade etti.

Muhtemel anlaşmanın kalıcı olması gerektiği vurgusu

Tatar, Kıbrıs'ta yapılacak bir anlaşmanın kalıcı olması için Ada'nın gerçeklerine göre yapılması gerektiğinin altını çizdi ve aksi halde durumun çatışmaya kadar gidebileceği uyarısında bulundu.

"Kıbrıs, küçük bir adadır ama insanlar geçmişi unutmazlar, unutmayacaklardır. Bir anlaşma olacaksa mutlaka sağlam temellerde olması gerekmektedir." diyen Tatar, şunları kaydetti:

"Eğer Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında dengenin de sağlanması için, mutlaka egemenlik temelinde olmalı. Yani Türk tarafındaki devlet egemen olmalı. Böylece hem Kıbrıs'ta barış ve huzur hem Doğu Akdeniz'de denge sağlanması ve korunmasıyla bu tür bir anlaşmanın sürdürülebilir olduğuna inanmaktayım."

(Bitti)