Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı - Son Dakika

Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı

20.12.2020 17:34
Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı, System.String[]

Son dakika politika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Bugün özgür ve bağımsız devlet olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Bugün özgür ve bağımsız devlet olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ı Helen Adası yapmak hedefiyle, Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türk halkını yok etmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlatılan kanlı saldırıların ve soykırımın 57. yılındayız" ifadelerini kullandı.

Tatar, "Tarihte Kanlı Noel olarak geçen bu saldırılarda halkımız diri diri katliam çukurlarına gömülürken, çocuklarımız banyo odalarında katledilmiş, 103 köyümüz göç etmek zorunda bırakılmış, halkımız kuşatma altındaki küçük gettolarda yaşamaya mahkum edilmiştir" dedi.

" Türkiye'nin koruyucu kanatları altında ve güvencesinde özgürlüğüne, bağımsızlığına ve kendi devletine kavuşmuştur"

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti: "Ama ne var ki garantör Türkiye'nin ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) öncülüğünde başlayan direniş ve mücadele ile halkımız Rum'a boyun eğmemiş ve teslim olmamıştır. Bunun bedeli olarak birçok insanımız canlarını feda ederek şehit olmuştur. Bu büyük mücadele ve direniş ile halkımız 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşırken, garantör Türkiye'nin koruyucu kanatları altında ve güvencesinde özgürlüğüne bağımsızlığına ve kendi devletine kavuşmuştur."

"Bugün özgür ve bağımsız devlet olarak yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz" diyen Tatar, şunları kaydetti:

"1963 yılından bu yana Rum zihniyeti değişmemiş ve aynen devam etmektedir. Bu zihniyete göre Kıbrıs Türk halkı azınlıktır. Bu zihniyete göre Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve egemenlik hakları yoktur. Bu zihniyete göre Türkiye'nin garantörlüğü kalkmalı, Türk askeri çekilmelidir. Biz bugün aziz şehitlerimizin huzurunda bir kez daha diyoruz ki egemenliğimizden, özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan, anavatan Türkiye'nin garantörlüğünden ve Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz. Tarihimizden, anavatan Türkiye'den ve aziz şehitlerimizden aldığımız görevle mücadeleye ve direnişe devam edeceğiz."

"Kıbrıslı Türkleri tehlikeli maceralardan korumanın zamanı gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Bizler elbette bir anlaşma istiyoruz. Ama bu anlaşma iki ayrı egemen devlete dayalı bir anlaşma olmalıdır. İki devletlilik dışındaki tüm formüller on yıllardır görüşülmüş ve bir sonuca varılamamıştır. Geçmişimizi bilerek davranmanın, özgürlük ve güven içinde geleceğe bakmanın, Kıbrıslı Türkleri tehlikeli maceralardan korumanın zamanı gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - LEFKOŞA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı - Son Dakika


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