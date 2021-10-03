Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir'de Kıbrıs Gazileri Buluşması'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "İHA'larımızla, SİHA'larımızla her türlü iş birliğiyle hem denizlerde Mavi Vatan'da enerji kaynakları bakımından hem hava sahasında tüm üstünlüğümüzü korumak ve Akdeniz'e hakim olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her koşulda Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğine devam edecektir." dedi.

Tatar, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen Kıbrıs Gazileri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 1974 yılını unutmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs gazilerinin adaya ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştuğunu dile getirdi.

Kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir siyasetin ortaya konulduğunu ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar hep federasyon konuşuldu. Federasyon bir ortaklıktır. Çoğunluğun azınlığı yöneteceği, zaman içinde Kıbrıs Türk halkının yok edileceği, Türkiye'nin de Avrupa Birliğinde olmadığı için garantörlüğünü bırakacağı, Kıbrıs'tan da çekileceği beklentisi içinde Karadağ'ın federasyon başkanlığını bize dayatmaya çalışıyorlar. Asla kabul etmeyeceğiz. Bizim için önemli olan egemenliğimizdir. Rum cumhuriyetinin ne kadar meşruiyeti varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de o kadar meşruiyeti vardır. Bizleri Türkiye Cumhuriyeti tanıyor. Dünyaya da artık yan yana yaşayan, egemen eşitliğe dayalı iki devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini var gücümüzle haykırmaya devam ediyoruz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla her türlü iş birliğiyle hem denizlerde Mavi Vatan'da enerji kaynakları bakımından hem hava sahasında tüm üstünlüğümüzü korumak ve Akdeniz'e hakim olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her koşulda Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğine devam edecektir. Gönül birliği içinde geleceğimizin inşallah geçmişten alınan derslerle şekillendirilmesi gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğüdür."

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da Türk milletinin tarihin her döneminde tüm zorluklara rağmen bağımsız yaşamayı, bağımsızlığını kanı ve canı pahasına korumayı ilke edindiğini vurguladı.

Şehitlerin ve gazilerin, bağımsızlığın, egemenliğin ve ulusal birliğin en mühim teminatları olduğunu anlatan Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, güzel vatan topraklarında huzur, refah içinde yaşıyorsak bunu, vatan toprağını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, övgünün en güzelini, saygının en yücesini hak eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Tarihe adını altın harflerle yazdıran şehitlerimiz ile gazilerimizin hatıralarını yüceltmek, onları minnet ve şükranla anmak milli bir görevimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yüce Türk milleti, devletimizin ve milletimizin istiklali ve istikbali uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş vatan evlatlarını asla unutmayacak, unutturmayacaktır. Türk milleti dün olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin ali menfaatleri için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında mücadelesini sürdürmekte, kutsal vatan ve aziz milletimiz için şehitler ve gaziler vermeye devam etmektedir."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Eskişehir ziyaretinin, sadece kent ve Türkiye için değil, bütün Türk dünyası ve dünya için çok önemli bir mesaj değeri taşıdığını belirtti.

Eskişehir'in 2013'teki Türk Dünyası Kültür Başkentliğini anımsatan Avcı, "Dolayısıyla Türk Dünyası Kültür Başkenti'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın teşrifleri bizim açımızdan ayrıca çok anlamlı bir ziyarettir. Kıbrıs şehitlerinin öncüsü, Allah rahmet eylesin Cengiz Topel'in memleketine ve üssüne de teşrif etmeniz ayrıca bir anlam taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ise Kıbrıs gazilerinin büyük fedakarlıklar göstererek, barış harekatını başarıyla sonuçlandırdığını ifade etti.

Etkinliğe, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve ailelerinin yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile diğer ilgililer katıldı.