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Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi

28.01.2022 13:26

Son dakika gündem haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şu andaki yüce Meclisimizde en az 32-33 milletvekili, bu yüzde 65'in üzerinde bir sayıdır, bu milletvekillerinin temsil ettiği politika tamamıyla benim uluslararası arenada, Türkiye'nin de tam desteği ile sürdürmekte olduğum...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şu andaki yüce Meclisimizde en az 32-33 milletvekili, bu yüzde 65'in üzerinde bir sayıdır, bu milletvekillerinin temsil ettiği politika tamamıyla benim uluslararası arenada, Türkiye'nin de tam desteği ile sürdürmekte olduğum iki devletli politikanın tescilidir." dedi.

Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Pastırmacılar Çarşısı'nda esnafı ziyaret ederek kendisine ikram edilen pastırmayı tattı.

Esnafla sohbet edip işlerinin durumunu soran Tatar, daha sonra Kayseri Kalesi'ni de gezerek kalenin tarihi hakkında bilgi aldı.

Gezinin ardından Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkan Mehmet Büyüksimitci ve sanayicilerle bir araya gelen Tatar'a burada Kayseri sanayisiyle ilgili sunum yapıldı.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri'nin sanayisi, ihracatı ve üretilen ürünleriyle ilgili yaptığı sunumda kentin Türkiye'de önemli bir sanayi merkezi olduğunu söyledi.

Güçlü bir KKTC için her türlü iş birliğine hazır olduklarını anlatan Büyüksimitci, Kıbrıs'ın müreffeh bir yapıya ulaşması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye ve Kıbrıs'ın et ve tırnak gibi ayrılmaz bir parça olduğunu, bunu da çeşitli ziyaretlerle kuvvetlendirdiklerini söyledi.

Kıbrıs'ta büyük bir mücadeleyle devletin kurulduğunu anlatan Tatar, bu mücadeleyi 7 düvele karşı verdiklerini dile getirdi.

"Türkiye ile kopmaz bağlarımızı asla koparamayacaklar"

Bu mücadelede Türkiye'nin her zaman kendilerine destek verdiğini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Bizleri artık çeşitli siyasi oyunlarla, Kıbrıs'ta hala federal temelli bir ortaklık cumhuriyetine çekebileceklerini ve Avrupa Birliği'nde olan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimine yama edeceklerini sanıyorlar. Türkiye ile kopmaz bağlarımızı asla koparamayacaklar ve bu kabul görmeyecek. Benim Cumhurbaşkanı seçilmemeden sonra bazı muhalifler 'Tatar'ın yeni siyaseti bizi temsil etmiyor' demeleri, 23 Ocak tarihindeki seçimde Ulusal Birlik Partisi'nin ve bizi destekleyen diğer partilerin aldığı oylarla tescil edilmiştir. Şu andaki yüce meclisimizde en az 32-33 milletvekili bu yüzde 65'in üzerinde bir sayıdır, bu milletvekillerinin temsil ettiği politika tamamıyla benim uluslararası arenada, Türkiye'nin de tam desteği ile sürdürmekte olduğum iki devletli politikanın tescilidir."

Tatar, Doğu Akdeniz'deki özgürlük mücadelesinde Kıbrıs'ın hak ve hukukunun korunmasında bu siyasetin en iyi şekilde korunmasının da önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımların devam ettiğini belirten Tatar, 30 bin yatak kapasitesine kadar çıkan bir Kıbrıs'ın var olduğunu ve Maraş açılımının turizme katkı sağladığını da dile getirdi.

Tatar ayrıca, "Türkiye'nin desteği ile Anadolu'dan Kıbrıs'a asrın projesi olarak adlandırılan 75 milyon metreküp su, hem içme hem de tarımsal faaliyet için de büyük bir zenginlik oldu." dedi.

Tatar, su kaynağının turizm ve ekonomi için önemli olduğunu, ülke ekonomisine gelecek için de büyük katkı sağladığını söyledi.

"Biz güçlü olmak durumundayız." diyen Tatar, bunun için Türkiye'nin desteği ile farklı sektörlerde yatırımların yapılmasının önemli olduğunu anlattı.

Tatar, Kıbrıs'ın rekabet gücünün artırılmasının önemli olduğunu, KKTC ile Türkiye'nin yapılan ticaretin zamanla artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kıbrıs'tan gelen davetliler, belediye başkanları ile sanayiciler katıldı.

Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi

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cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sanayicilerle bir araya geldi - Son Dakika
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