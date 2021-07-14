Üye Girişi
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır" - Son Dakika

Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:16
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyon meselesinin artık geride kaldığını belirterek, "50 yıldır yapılan görüşmelerde federal bir Kıbrıs cumhuriyeti istiyorlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyon meselesinin artık geride kaldığını belirterek, "50 yıldır yapılan görüşmelerde federal bir Kıbrıs cumhuriyeti istiyorlar. En fazla 15 sene sonra Türkiye'ye 'Sen Avrupa Birliğinde değilsin. Kıbrıs'tan yavaş yavaş çekilmen lazım' diyecekler. Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanı demektir" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere dün Mersin'e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci yıldönümü dolayısıyla Toroslar Belediyesi tarafından Rauf Raif Denktaş Parkı'nda düzenlenen törene katıldı. Merkez Toroslar ilçesindeki parkta gerçekleştirilen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşın Yılmaz, Mersin milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler için dua okunmasının ardından mehteran takımı bir gösteri sundu.

Gösterinin ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Toroslar'ın kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu, her sabah kalktığında Girne'den Toroslar'a baktığını söyledi. Bugün Rauf Raif Denktaş Parkı'nda olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu belirten Tatar, parkın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

20 TEMMUZ 1974, KIBRISLI TÜRKLERİN TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASIYDI

1960 doğumlu olduğunu ve o yıllarda Kıbrıs'ta büyük bir mücadele olduğunu dile getiren Tatar, 1950'li yıllardan başlayan Rumların 'enosis', Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayalleri ve sonrasında Kıbrıs Türk halkına yönelik şiddet, soykırım, zulüm, baskı, yakaladıklarını katlettiklerini ifade etti. 1960'lı yıllarda EOKA teröristleriyle mücadele eden Kıbrıslı Türklerin her zaman yanlarında Türkiye Cumhuriyetini bulduklarını vurgulayan Tatar, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunun altını çizdi. 1974'e kadar olan dönemde Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak hem havadan hem denizden müdahale ettiğini ve Kıbrıslı Türklere katkılarını devam ettiklerini belirten Tatar, "Ama en önemlisi 1974. 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan'daki cunta, Kıbrıs'taki işbirlikçileriyle bir gecede Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayalleriyle darbeyle Makarios' u indirmiş, Helen cumhuriyeti ilan etmiştir. Ama Türkiye'miz garantörlük hakkını kullanarak, meşru bir zeminde kahraman Türk ordusunu, o zamanın başbakanı merhum Bülent Ecevit ve Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın talimatlarıyla Mehmetçiğin adaya çıktığını gördük. 20 Temmuz 1974, Kıbrıslı Türklerin tarihinde bir dönüm noktasıydı, çünkü soykırımdan ve yok oluşun hemen ardından Rumların yaptığı bir hatayla Mehmetçik adaya çıkıyor ve o gün Kıbrıs Türkü bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşuyor" dedi.

KKTC'de 20 Temmuz kutlamaları için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da o gün KKTC'de olacağını, Kurban Bayramı ile birlikte iki bayramı coşkuyla birlikte kutlayacaklarını söyledi.

"TÜRK ASKERİNİN ORADAN ÇEKİLMESİ BİZİM İÇİN ÖLÜM FERMANI DEMEKTİR"

Federasyon meselesinin artık geride kaldığını vurgulayan Tatar, "50 yıldır yapılan görüşmelerde federal bir Kıbrıs cumhuriyeti ve onun içerisine çekilecek olan Kıbrıslı Türkler, zaman içerisinde kendilerini bir azınlık olarak, Türkiye de Avrupa Birliğinde olmadığı için en fazla 15 sene sonra Türkiye'ye 'Sen Avrupa Birliğinde değilsin. Kıbrıs'tan yavaş yavaş çekilmen lazım' diyecekler. Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanı demektir. Türkiye'nin oradan çekilmesi, bizim artık büyük bir üzüntüyle Toroslar'ı seyretmemiz demektir. Dolayısıyla 1974'te kazandığımız zafer, etle tırnak, aynı milletin evlatları olarak ortaya koyduğumuz başarılar ve Doğu Akdeniz'de şu anda yakaladığımız üstünlük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi, bir devlet olarak kökleşmesi, bağımsızlık, özgürlük ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kökleşmeye devam ediyor olmamız bizlerin üstünlüğüdür, başarısıdır. Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman bağımsızlıkları ve özgürlüklerinden vazgeçmeyeceklerdir" diye konuştu.

"BİZ RÜŞVETLE SATIN ALINACAK BİR HALK DEĞİLİZ. BİZ ONURLU, HAYSİYETLİ BİR HALKIZ"

Tüm dünyaya karşı elde edilen başarının kolay olmadığının altını çizen Tatar, "Büyük bedeller ödenmiş, büyük acılar çekilmiş, göçler yaşanmış, bir noktada soykırımla yok olma noktasına gelmiş bir halkın öngörüsü, cesareti, kahramanlığı, destan yazmasıyla elde edilmiş bir başarıdır. Dolayısıyla kendimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimize hep Kıbrıs'ta nelerin yaşandığını, Türkiye'mizin her zaman yanımızda olduğunu ve bugün ekonomik bir takım rüşvetlerle 'Sizleri Avrupa Birliğine alacağız. Sizlere müreffeh bir gelecek vereceğiz. Sizin işiniz bizimledir, ne istersiniz siz Türkiye'den' diyenlere benim cevabım; kendilerine kalsın, biz rüşvetle satın alınacak bir halk değiliz. Biz onurlu, haysiyetli bir halkız ve geleceğimiz için bağımsızlığımıza, özgürlüğüme ve her zaman bizim yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk halkına gönülden bağlı, gelecekte de her türlü cesareti gösterecek bir halkız" ifadelerini kullandı.

"KIBRIS TÜRK'TÜR, TÜRK YURDUDUR, TÜRK KALMASI TARİHİN NAMUS KONUSUDUR"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Tatar'ı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Yılmaz, "Bundan 47 yıl önce kahraman Türk ordusu; Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla adaya ayak basarak, diplomatik ve askeri gücünü tüm dünyaya gösterdi. O gün tüm dünya öğrendi ki; Kıbrıs bir coğrafyadan daha fazlasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği demek, Türkiye'nin güvenliği demektir. Bağımsızlığı, Türkiye'nin bağımsızlığıyla eş anlamlıdır. Kıbrıs Türk'tür, Türk yurdudur, Türk kalması tarihin namus konusudur. Beşparmak Dağları'na dökülen şehit kanları hiçbir şart altında silinmeyecek, emanetleri asla çiğnetilmeyecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve protokol üyeleri, Rauf Raif Denktaş Parkı içerisinde açılan Gazeteci Kurtar Çakın'ın Kıbrıs Barış Harekatı Fotoğraf Sergisi ile Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Yöresel Ürünler Sergisini gezdi.

Yöresel çadırda bazlama pişiren kadınlarla da sohbet eden Tatar, bir ara sacın başına da geçerek ekmek pişirdi.

(Kıymet Gökçe-Koray Ünlü/İHA)

Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır' - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı 21:40 Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü 21:14 BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü Son Dakika! Bakan Koca'dan 20:49 Son Dakika! Bakan Koca'dan "Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti 20:12 Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler 20:07 Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı 19:23 Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı
Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor 18:50 Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil 18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi         
21:55
"Türkiye uyuşturucu cenneti" diyenleri terse düşürecek rakamlar! Uyuşturucuya bağlı ölümlerde ABD ile Türkiye arasında uçurum var         
21:37
Elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi Elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi         
20:57
Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler         
20:18
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar         
20:07
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı         
19:22
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı         
16:19
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 22:13:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement