Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri gemiler halkı selamladı.

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz astsubay açık deniz eğitimleri icra eden ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) 1'inci sınıf öğrencilerini açık deniz eğitimleri kapsamında taşıyan TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) gemileri, Girne Limanı önünden geçerek halkı çimariva ile selamladı.

2-15 Eylül tarihleri arasında icra edilecek eğitimlere katılan iki geminin personeli, saat 17.45'te güvertede sıralanarak Girne halkını selamladı.