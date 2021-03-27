Son dakika haberleri... KKTC'de aynı aileden 5 şehit daha Muratağa Sandallar Şehitliği'ne defnedildi

Kıbrıs 'ta 1974'te Rum terör örgütü EOKA-B tarafından Muratağa-Sandallar'daki toplum katliamlarda şehit edilen ve 47 yıl sonra DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen aynı aileden 5 Kıbrıslı Türk'ün cenazesi toprağa verildi.

Kıbrıs'ta 1974'te EOKA-B terör örgütünün gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamında şehit edilen 5 Kıbrıslı Türk'ün için cenaze töreni düzenlendi. Kayıplar Şahıslar Komitesi'nin Muratağa köyünde yürüttüğü kazılarda bulunan ve DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 5 kişi devlet töreniyle defnedildi. Muratağa'da Rumlar tarafından yapılan katliamda şehit edilen isimlerinin Emine Akansoy, Sezin Akansoy, Mustafa Akansoy, Erbay Akansoy ve Sibel Akansoy olduğu tespit edildi.

DÖRT KARDEŞİ VE ANNESİ KATLEDİLDİ

Yapılan katliamda annesini ve dört kardeşini kaybeden Hüseyin Akansoy defin öncesi yaptığı konuşmada, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne çalışmaları için teşekkür etti. Hüseyin Akansoy, 47 yıl sonra annesine ve kardeşlerine veda ederken duygu dolu anlar yaşadı. Akansoy'un konuşmasının ardından şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kılınarak defin işlemi gerçekleştirildi, şehitler için dua okundu.

MURATAĞA, SANDALLAR VE ATLILAR'DAKİ KATLİAM

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974'te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen Rum fanatiklerden oluşan bir grup, Muratağa, Sandallar ve Atlılar adındaki 3 Türk köyüne saldırmış, 126 Kıbrıslı Türkü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada geri kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü. Burada şehit edilenlerin en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyor. Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen kişilerin cenazelerinin gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.