KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü - Son Dakika

KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü

08.01.2021 10:59

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale'de bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale'de bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ailenin 14 yaşındaki çocuğunun ise ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Çocuğun önce anne ve babasını öldürdüğü iddia edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) güne kan donduran bir olayla başladı. Geçitkale'de yerel saatle 03.30 sıralarında 52 yaşındaki İbrahim Çobanoğlu ve 48 yaşındaki eşi Bengü Çobanoğlu'nun evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu bildirildi. Çocukları 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi. Yaşanan olayın ardından ailenin 18 yaşındaki üyesi Eralp Çobanoğlu'nun ise karşıdaki evden yardım istediği belirtildi.

14 yaşındaki çocuğun uykudayken annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu'nu tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilirken, ardından kendi canına kıydığı öne sürüldü. Çınar Çobanoğlu'nun Mavi Balina adlı bilgisayar oyunundan etkilenerek böyle bir cinayet işlediği iddia edildi.

Geçitkale'de yaşanan facianın ardından olayın görgü tanığı yaptığı açıklamada, "Sabah 03.00'te kapımızın şiddetli şekilde çalınmasıyla uyandık. Büyük çocuk bize gelerek 'koşun beni kurtarın Çınar ateş etti. Koşun bakın kendine bir şey yaptı galiba' dedi. 18 yaşındaki çocuğun 'beni eve saklayın demesiyle onu evimize aldık. Bu sırada ben koşarak karşı eve geçtim. Biz silah sesi duymadık. Koşarak eve gittim. Çocuğu oturur vaziyette kanlar içerisinde buldum. Ambulansı ve polisi aradım. Geldi ona da yardım ettim. Çocuğu belki kurtarırsınız diyerek ambulansa koyduk. Anne baba hayatını kaybetmişti. Çocuk yere doğru eğilmiş bir şekilde duruyordu" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın ardından polis tarafından yapılan açıklamada, "08.01.2021 tarihinde saat 03.30 sıralarında, Geçitkale'de sakin İbrahim Çobanoğlu ve Bengü Çobanoğlu ikametgahlarının yatak odası içerisinde tabanca ile vurulmak suretiyle olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Yine aynı ikametgah içerisinde bulunan 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir" denildi.

Olayla ilgili polis soruşturmasının çok yönlü olarak devam ettiği duyuruldu.

-İHA-

KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü
KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü
KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü
KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü

İbrahim Çobanoğlu, Kıbrıs, Bengü, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü - Son Dakika


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