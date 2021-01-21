Son dakika haberleri | KKTC'de meydana gelen depremde olumsuz bir ihbarın olmadığı bildirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | KKTC'de meydana gelen depremde olumsuz bir ihbarın olmadığı bildirildi

21.01.2021 19:23
Son dakika haberleri | KKTC'de meydana gelen depremde olumsuz bir ihbarın olmadığı bildirildi, System.String[]

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz ihbar olmadığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz ihbar olmadığı belirtildi.

KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 16.27'de KKTC Meteoroloji Dairesine bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonundan yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta ve orta şiddette 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

KKTC Meteoroloji Dairesince yapılan ilk değerlendirme sonucunda, depremin merkez üssünün 34.90 kuzey ve 33.66 doğu koordinatlarında, yaklaşık 57 kilometre derinlikte Larnaka'da olduğu saptandı.

KKTC'de yoğun hissedilen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz ve zarara dayalı ihbar bilgisine ulaşılmadı.

Lefkoşa dahil tüm Ada'da hissedilmişti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, saat 17.27'de Gazimağusa'da 5 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

55,68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başkent Lefkoşa dahil tüm Ada'da hissedilmişti.

Gazimağusa, Lefkoşa, Deprem, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KKTC'de meydana gelen depremde olumsuz bir ihbarın olmadığı bildirildi - Son Dakika


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