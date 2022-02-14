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Son dakika haberleri | KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi

14.02.2022 00:58
Son dakika haberleri | KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 Şubat gecesi otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden bahis ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 Şubat gecesi otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden bahis ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Alınan bilgiye göre, kumarhane v bahis işletmecisi Halil Falyalı, beş gün önce KKTC'nin Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde şoförü ile birlikte aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 3 şüphelinin da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Saldırı sonrası 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonla Mustafa S.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştı. - İSTANBUL

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Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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