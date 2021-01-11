Son dakika haberleri! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması

11.01.2021 16:17
Son dakika haberleri! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda görüşmelerin başarı şansının olabilmesi için eşitler arasında yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda görüşmelerin başarı şansının olabilmesi için eşitler arasında yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertuğruloğlu, buranın ana vatanı olduğunu ve bu bilinçle yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi.

Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusunun geçmişi, bugünü ve bundan sonrasına yönelik değerlendirmeler yaptıklarını aktararak, "Her şeyden önce Kıbrıs konusu ulusal bir davadır, Türk milletinin davasıdır. Sadece Kıbrıs Türkü'nün davası olarak görülmemelidir. Ulusal davada birlikte karar verilir, birlikte savunulur. Bu anlayışla buradayız." dedi.

Kıbrıs meselesinde 50 yılın boşuna harcandığını vurgulayan Ertuğruloğlu, bugün konuşulan iki devletli politikanın neden iki devlet temelinde olması gerektiğinin açılması gerektiğini belirtti.

Ertuğruloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diye bir üye devlet oturduğu sürece, Kıbrıs Türkü de o sözde devletin bir toplumuymuş gibi muamele gördüğü sürece ve o kurulda oturan sözde Kıbrıs Cumhuriyeti de bizi izolasyonlarla, boyunduruğu altına alma politikasını amansızca yürüttüğü sürece, herhangi bir görüşme sürecinin asla başarı şansı olmadığını 52 senede herkesin görmüş olması gerekir. 52 yıldır sürdürülen toplumlar arası görüşmeler sürecinde ısrar etmenin ne kadar anlamsız bir çaba olduğunun ortaya çıkması gerekir."

"Görüşmelerin başarı şansının olabilmesi için eşitler arasında yürütülmesi gerekir"

Kıbrıs konusunda müzakerelerin başarı şansının olabilmesi için eşitliğin önemine vurgu yapan Ertuğruloğlu, "Görüşmelerin başarı şansının olabilmesi için eşitler arasında yürütülmesi gerekir. Eğer o süreçten eşitlikle masadan kalkma öngörülüyorsa, bir taraf devlet, diğer taraf o devletin bir toplumu olarak muamele gördüğü sürece o sürecin en ufak bir başarı şansı yoktur." şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkü'nün bugüne kadar cezalandırıldığını ve bu cezayı hak etmediğinin altını çizerek, "Kıbrıs Türkü bir toplum değildir, Kıbrıs Türkü devlet sahibi bir halktır. Eğer Rumlarla yeni bir ortaklık gündeme gelecekse, bunun egemen eşitlik temelinden başka bir yolu yoktur." dedi.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5+1 toplantı sürecinin doğru algılanması gerektiğine dikkati çeken Ertuğruloğlu, "Bu, yeni bir görüşme süreci başlıyor şeklinde yorumlanmaması gerekir. Bundan sonra görüşmeleri sürdürebilmenin ortak vizyonu var mı, bunun belli olacağı bir gayrı resmi çalışma ortamıdır. 52 yıldır sürdürülen sürecin bir başka modeliymiş gibi algılanmaması gerekir. Bu çok önemli bir detaydır." değerlendirmesini yaptı.

"Osmanlı vakıf arazilerinin mülkiyet hakkı da gündeme gelmeli"

Ertuğruloğlu, Kapalı Maraş'ın açılma süreciyle ilgili de açılan bölgenin kamu bölgesi olduğunu ve kişisel mülkiyeti etkilemeyen bir alan olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş'la ilgili envanter çalışmalarının KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesinin ortak çalışmalarıyla sürdüğünü belirten Ertuğruloğlu, "Bu süreç benim görevi almamdan önceki dönemde başladı, devam ediyor. Tam olarak şu tarihte bütün Maraş açılır diye bir tarih vermek mümkün değil. Bu zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Envanter çalışması bitecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Mülkiyet konusunun sadece Rumları ve yabancıları ilgilendirmediğinin altını çizen Ertuğruloğlu, "Osmanlı vakıf arazilerinin mülkiyet hakkı da gündeme gelmesi gereken bir konu olarak ele alınmalı. Bu olaya sadece Rumların oradaki mallarını geri alma süreci diye bakan arkadaşımız varsa yanlış değerlendiriyorlar." dedi.

Ertuğruloğlu, malların eski sahiplerine iadesinden bahsedilirken bu kapsamda Osmanlı vakıf mallarının gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizerek, bunun çok boyutlu çalışma gerektirdiğini ve hemen netleşecek bir konu olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

(Bitti)

Tahsin Ertuğruloğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması - Son Dakika


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