KKTC'de seçimin ardından sevinç gösterileri - Son Dakika

KKTC'de seçimin ardından sevinç gösterileri

18.10.2020 22:03

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan, buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duyuyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan, buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duyuyorum." dedi.

Tatar, seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoşa İlçe Merkezi önünde konuştu.

KKTC'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik güçlükleri aşmasına yardım eden Türkiye'ye teşekkür eden Tatar, "Her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan, buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duyuyorum. Seçim malzemesi yapmak için Türkiye'ye laf uzatanları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatar, bu seçimin ardından gerilimin de geride kaldığını dile getirdi.

"Artık birlik beraberlik içinde KKTC'yi birlikte daha ileriye taşımak için çalışma yürüteceğiz." diyen Tatar, şöyle devam etti:

"Ben Cumhurbaşkanı olarak, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda başı dik ve onurlu bir şekilde yaşaması için her yerde çalışmalarımı bu anlayışla yürüteceğim. Halkımızdan aldığım onay doğrultusunda kendi topraklarımıza, kendi devletimize ve Türkiye'mizin garantörlüğüne sahip çıkacağımı dünya kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyorum."

Tatar, cumhurbaşkanı olarak, anayasa gereği tarafsızlığını koruyarak, tüm halkın cumhurbaşkanı olacağını, herkesi kucaklayacağını ve toplumsal uzlaşı içinde Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyuracağını vurguladı.

"Kıbrıslı Türkler vardır, var olacaktır"

"Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum; Kıbrıslı Türkler vardır, var olacaktır ve egemenliklerini bütün dünyaya haykıracaklarıdır." ifadelerini kullanan Tatar, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ın kuzeyinde çözüm modeli ne olursa olsun biz varız, var olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman KKTC ile Türkiye'nin bağlarını koparamayacaklar. Bu topraklarda gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek siyasi anlamda Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında var olmaya ilelebet devam edecektir. Önemli olan sorumluluğumuzun bilinci içerisinde bunları anlayabilmek ve bu tuzaklara düşmemektir. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadeleyi taçlandırmak için, bir çözüm uğruna bir maceraya girmek, ekonomik olarak rahatlamak için egemenliğimizi zaafiyete uğratmalarına, hiç istemediğimiz bir noktaya taşıyabilmelerine asla müsaade etmeyeceğiz."

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de mesaj göndererek, "Evet Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varız, ancak bu anlaşmanın şartlarını Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle kabul edecektir.'" diye konuştu.

(Bitti)

KKTC'de seçimin ardından sevinç gösterileri
KKTC'de seçimin ardından sevinç gösterileri
KKTC'de seçimin ardından sevinç gösterileri
KKTC'de seçimin ardından sevinç gösterileri

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de seçimin ardından sevinç gösterileri - Son Dakika

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