KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul'da - Son Dakika

KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul'da

19.11.2020 15:06

KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul'da Türkiye'nin yerli otomobilinden sonra KKTC'de yerli otomobilini tanıttı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli elektrikli otomobili Günsel, İstanbul'da görücüye çıktı.

KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul'da

Türkiye'nin yerli otomobilinden sonra KKTC'de yerli otomobilini tanıttı

İSTANBUL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli elektrikli otomobili Günsel, İstanbul'da görücüye çıktı.

KKTC'nin yerli otomobil markası Günsel, MÜSİAD Expo 2020 fuarı kapsamında İstanbul geldi. B9 ve J9 modeli ile fuarda yer alan elektrikli araçlar, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yüzde 100 elektrikli araç, 350 kilometre menzile sahip. 0'dan 100 kilometreye 8 saniyede ulaşabilen aracın motoru yaklaşık 187 beygir gücünde.

Araçlar hakkında Günsel Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün bilgiler verdi. Akgün, "Aracımızı KKTC'de ürettik, şimdide Anavatan ile buluşturmak dolayı mutlu ve gururluyuz. Aracımızı 20 Şubat tarihinde Kıbrıs'ta tanıttık, ardından ilk geldiğimiz yer burası oldu. B9 modellerimiz prototip aşamasında. Bu modeli ilk aşamada seri üretime taşımak istiyoruz. J9 modelimiz ise şuan maket aşamasında. O modelimiz için ilk etapta prototipe ardından seri üretime geçmek istiyoruz. Araçlarımız yüzde 100 elektrikli. 350 kilometre menzili var. 140 kilowattlık motorumuz var, buda yaklaşık 187 beygire denk geliyor. 0'dan 100 kilometreye 8 saniyede ulaşabiliyoruz. Benzer spor tarzdaki araçlarla yarışabilecek hızlanmaya sahip. Şimdiden testler için yollara çıkmaya başladık. KKTC'de ilk grup testlerimizi yaptık. Yaklaşık bin kişi aracı test etti, güzel geri dönüşler aldık. Gelen geri dönüşleri üzerine katarak seri üretime dahil etmeye çalışıyoruz" dedi.

"2025 yılında 30 bin adete ulaşmayı hedefliyoruz"

Akgün sözlerini şöyle tamamladı: "Fiyatlandırma konusu en çok zorlandığımız sorulardan biri, bu durum üretim adetlerimizle bağlantılı. Bu aşamada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki sene araçların satışa sunulmasıyla paralel olarak açıklamalarımızı yapacağız. Araçlarımız Lefkoşa'daki fabrikamızda üretiyoruz. 15 bin metre kapalı tesise sahibiz. İlk etapta araç sayımız 13'e çıkacak. Ardından beta serimiz üretilecek. 2025 yılında 30 bin adete ulaşmayı hedefliyoruz".

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay KKTC yerli otomobilinin standını ziyaret ederek bilgi aldı.

KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul'da
KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul'da
KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul'da
KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul'da
KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Otomobil, İstanbul, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul'da - Son Dakika Ekonomi


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