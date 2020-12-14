KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi - Son Dakika

KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi

14.12.2020 13:54
KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL'in, MÜSİAD EXPO 2020'de küresel otomotiv piyasasının vitrinine çıkması dünya basınında geniş yer buldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL'in, MÜSİAD EXPO 2020'de küresel otomotiv piyasasının vitrinine çıkması dünya basınında geniş yer buldu. Aralarında Bosna Hersek, Kolombiya, Bolivya, Katar, Meksika ve Azerbaycan'ın yer aldığı birçok ülke medyasında GÜNSEL, "Türk Dünyasının Otomobili" olarak tanımlanarak büyük övgüler aldı.

KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, 18-21 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılarak dünya lansmanı da gerçekleştirmiş oldu. Bütün dikkatleri üzerine çeken GÜNSEL, birçok ülke basınında ses getirdi. Özellikle Latin Amerika ve Ortadoğu'da defalarca haberi yapılan GÜNSEL, aralarında Rusya, Bosna Hersek, Kolombiya, Bolivya, Katar, Meksika ve Azerbaycan'ın yer aldığı birçok ülke medyasında "Türk Dünyasının Otomobili" olarak tanımlanarak büyük övgüler aldı.

AZERBAYCAN BASINI: "AKDENİZ'İN TESLA'SI YOLA ÇIKMAK İÇİN GÜN SAYIYOR"

Azerbaycan'da yayın yapan Kanal 8, GÜNSEL'i haberleştirirken "Akdeniz'in Tesla'sı yola çıkmak için gün sayıyor" başlığını kullandı. GÜNSEL'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yakın Doğu Üniversitesi tarafından hayata geçirildiği vurgulanan haberde, 'Cumhuriyet için en ilginç ve stratejik adımlardan biri' olarak tanımlandı. GÜNSEL B9'un mühendislik ve tasarım açısından büyük ilgi uyandırdığı aktarılan haberde, GÜNSEL'in komşu ülkelere ve Türk ülkelerine ihraç edilmesinin beklendiği belirtildi. Kanal 8'in yanı sıra Azerbaycan'da başta Gulistan olmak üzere gazete ve internet sitelerinde de GÜNSEL'e yer verildi.

RUSYA BASINI: "DENEYİMLE İMKANINA KAVUŞTUĞUMUZ GÜNSEL 0'DAN 100 KİLOMETREYE 8 SANİYE GİBİ KISA BİR SÜREDE ULAŞIYOR."

Rus Federal Haber Ajansı Sputnik de Günsel'le ilgili geniş bir haber hazırladı. GÜNSEL'in 0'dan 100 kilometreye 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaştığını vurgulayan Sputnik, aracın tasarımından da övgüyle söz etti. "GÜNSEL'in dış tasarımı modası geçmeyecek şekilde dizayn edilmiş" ifadesini kullanan Sputnik, "Dijital kadrana sahip olan GÜNSEL'in iç tasarımında yenilikçi ögeler bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

BOSNA HERSEK BASINI: "GÜNSEL, AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ EN EKOLOJİK ADIMLARDAN BİRİ"

Bosna Hersek'in önemli haber ve içerik portallarından Klix.ba da GÜNSEL'e önemli bir yer ayırdı. GÜNSEL'in çevreci ve ekolojik yönlerine vurgu yapan Klix, "Çevre odaklı otomotiv mühendisliği, tasarımı ve yazılımı ile ön plana çıkan GÜNSEL, tamamen Kıbrıslı Türkler tarafından geliştirildi" ifadesini kullandı. "Dünyanın dört bir yanındaki iş adamları GÜNSEL'e ilgi duyuyor ve İstanbul'da doğrudan temas kurma fırsatı buldu" değerlendirmesini de yapan Klix, GÜNSEL'i, "Akdeniz bölgesindeki en ekolojik adımlardan biri olarak" tanımladı.

Kolombiya basını: "GÜNSEL, Güney Amerika dahil olmak üzere dünyanın her yerinden, GÜNSEL projesine ilgi duyan girişimciler, İstanbul fuarında aracı inceledi"

Kolombiya'nın önemli yayınlarından La Economia da GÜNSEL'in çevreci yönüne vurgu yaparak başta Güney Amerika ülkeleri olmak üzere dünyadan birçok girişimcinin GÜNSEL'i takip ettiğini vurguladı. "GÜNSEL B9, çevre mühendisliği ve tasarımıyla Türkiye'de büyük ilgi gördü. Bu nedenle Güney Amerika dahil olmak üzere dünyanın her yerinden, GÜNSEL projesine ilgi duyan girişimciler, İstanbul'daki fuarda aracı inceledi" değerlendirmesini yapan La Economia, "Devrim niteliğindeki teknolojinin yöneticileri, GÜNSEL'i öncelikle bölge ülkelerine ihraç etmeyi ve bu stratejiyi Latin Amerika ve Kuzey Afrika gibi dinamik pazarlarda kalıcı büyüme yakalamayı hedefliyor" ifadesini kullandı.

Yine Kolombiya'da Santa Marta ve Magdalena'da yayın yapan El Articulo ise GÜNSEL'in tek şarjla 350 kilometre yol alabildiğini ve 8 saniyede 100 kilometreye çıkabildiğine vurgu yaparak, "Tamamen çevreye duyarlı bir otomobil mühendisliği ile öne çıkan GÜNSEL'in tasarımı ve yazılımını Kıbrıslı Türkler geliştirdi" ifadesini kullandı.

BOLİVYA BASINI: "YENİ TEKNOLOJİ ELEKTRİKLİ ARABALAR, SESSİZ VE ÇEVRE DOSTU ÖZELLİKLERİ İLE FOSİL YAKITLI ARAÇLARA GÖRE DAHA KULLANIŞLI OLACAK"

Bolivya'da da gündem olan GÜNSEL, ATB Medya'da çevreci yönüyle ön plana çıktı. Türk otomobil üreticilerinin otomotiv sektöründeki değişime ayak uydurduğuna vurgu yapan ATB Medya, GÜNSEL'de söz ederken "Yeni teknoloji elektrikli arabalar, sessiz ve çevre dostu özellikleri ile fosil yakıtlı araçlara göre daha kullanışlı olacak" değerlendirmesini yaptı. Bolivya medyası, otomotiv sektöründe yeni çağın dijital teknolojisini kullanarak alternatif ve güvenli enerji kaynakları kullanımı konusunda Türk mühendislerinin çalışmalarına vurgu yaptı.

Meksika basını: "GÜNSEL B9, elektrikli otomobilinin geliştirilmesi ve tanıtımı Kıbrıslı Türklerin elektrikli otomobil konusunda stratejik bir adımı"

Meksika basınında ekonomi gazetesi Fortuna'da haber olan GÜNSEL, Türklerin elektrikli otomobil konusunda stratejik adımlarından biri olarak tanımlandı. GÜNSEL B9'un, tek bir şarjla 350 kilometreye kadar gidebildiğini ve sekiz saniyede 100 kilometreye kadar hızlanabildiğine vurgu yaptığı haberinde Fortuna, "GÜNSEL'in öncelikle bölge ülkelerine ve Türk devletlerine ihraç edilmesi bekleniyor" değerlendirmesini yaptı.

KATAR BASINI: "GÜNSEL, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ İŞ ADAMLARINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ"

GÜNSEL'in İstanbul'da dünya vitrinine çıkması Katar'da yayın yapan Lite21 sitesinde de haber oldu. GÜNSEL'in çevreci özelliklerine vurgu yapılan haberde, 2021'de seri üretimi yapılacak aracın başta çevre ülkeler olmak üzere önemli bir ilgiyle karşılandığı vurgulandı. Lite21, "GÜNSEL, dünyanın dört bir yanındaki iş adamlarından yoğun ilgi gördü" ifadesini de kullandı.

(İHA)

KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi
KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi
KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi
KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi
KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi
KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi
KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi - Son Dakika


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