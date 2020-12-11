Son dakika haberleri... KKTC Spor Federasyonları Başkanları GÜNSEL'i test etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... KKTC Spor Federasyonları Başkanları GÜNSEL'i test etti

11.12.2020 10:33
Son dakika haberleri... KKTC Spor Federasyonları Başkanları GÜNSEL'i test etti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kıbrıs'ın spor camiasını bir araya getiren etkinlikte Basketbol, Voleybol, Okçuluk, Masa Tenisi, Futbol Tenisi, Cimnastik, Kick Boks, Halter ve Vücut Geliştirme, Badminton, Avcılık, Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Wushu Muaythai ve Engelliler Spor federasyonlarının başkan ve...

Kıbrıs'ın spor camiasını bir araya getiren etkinlikte Basketbol, Voleybol, Okçuluk, Masa Tenisi, Futbol Tenisi, Cimnastik, Kick Boks, Halter ve Vücut Geliştirme, Badminton, Avcılık, Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Wushu Muaythai ve Engelliler Spor federasyonlarının başkan ve temsilcileri, KKTC'nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL'i test etti.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL Üretim Tesisleri'nin sürüş alanında gerçekleştirilen test sürüşü öncesinde, federasyon başkan ve temsilcileri GÜNSEL Ofis Müzesi'ni gezerek sergilenen eserleri inceledi. Ayrıca GÜNSEL Üretim Tesisleri'ni gezerek aracın üretim süreci hakkında bilgiler aldı. Sonrasında test sürüşünü gerçekleştiren federasyon başkanları, GÜNSEL'in performansı ve hissettirdikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, test sürüşünün ardından, tüm federasyon başkanları adına, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e iletilmek üzere, Günsel Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün'e plaket takdim etti.

"Konforlu ve iyi dizayn edilmiş bir araç kullandım"

Aracı oldukça hızlı bir şekilde kullandığını söyleyen Basketbol Federasyonu Başkanı Orhan Mevlit, "Çok keyifliydi, konforlu ve iyi dizayn edilmiş bir araç kullandım. Spor bir araba gibi hızlanabilmesinden çok etkilendim" dedi. GÜNSEL'i ülkemiz için büyük bir gurur olarak tanımlayan Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Wushu Muaythai Mali Sekreteri Master Öykü Ergin de aracın, sessiz, titreşimsiz ve konforlu sürüşünden etkilendiğini söyledi.

"Hem bireysel hem de ülke adına çok önemli bir ekonomik kazanç oluşturacak"

GÜNSEL'in performansını mükemmel olarak tanımlayan Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, çevre dostu bir araç olarak sağlayacağı yakıt tasarrufunun hem bireysel hem de ülke adına çok önemli bir ekonomik kazanç sağlayacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir projenin kendi imkanlarımızla hayata geçmesinden çok etkilendiğini söyleyen Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ise böyle bir teknolojiyi üretebilen bir ülke konumuna gelmenin gurur verici olduğunu söyledi.

"Çalışan sayısının 1000'in üzerine çıkacak olması ülkem adına beni çok mutlu etti"

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise otomobilin sağlayacağı istihdam imkanına dikkat çekerek, "Seri üretime geçtiğinde çalışan sayısının 1000'in üzerine çıkacağını öğrenmek ülkem adına beni çok mutlu etti" dedi.

Halter ve Vücut Geliştirme Başkanı Ali Dahlameroğlu da Sürüş konforu ve performans açısından çok beğendiğini söyledi.

Aracın dışarıdan küçük görünmesine rağmen çok konforlu bir iç dizayna sahip olduğunu söyleyen Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, GÜNSEL'in iç ve dış tasarımını çok beğendiğini ifade etti. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... KKTC Spor Federasyonları Başkanları GÜNSEL'i test etti
Son dakika haberleri... KKTC Spor Federasyonları Başkanları GÜNSEL'i test etti

Masa Tenisi, Cimnastik, basketbol, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KKTC Spor Federasyonları Başkanları GÜNSEL'i test etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi         
10:28
İsrail'de mahsur kalan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz: Bize eziyet etmek niyetindelerdi İsrail'de mahsur kalan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz: Bize eziyet etmek niyetindelerdi         
10:23
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu         
09:57
Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ailesi: Torunumuzun hayatı tehlikede Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ailesi: Torunumuzun hayatı tehlikede         
09:56
Koronavirüs ilacı Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor         
09:36
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 11:29:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... KKTC Spor Federasyonları Başkanları GÜNSEL'i test etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei