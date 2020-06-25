Son dakika haberleri! KKTC, Türkiye'den gelen yolculara çifte PCR testi şartı getirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! KKTC, Türkiye'den gelen yolculara çifte PCR testi şartı getirdi

Son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'den gelen yolculara çifte PCR testi şartı getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'den gelen yolculara çifte PCR testi şartı getirdi.

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(KKTC korona virüs salgını nedeni ile ülkeleri 3 kategoriye ayırmış ve turistlerin kurallara uyması halinde 1 Temmuz'dan itibaren KKTC'ye giriş yapabileceklerini duyurmuştu. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Türkiye'nin A kategoride bulunduğunu duyurmuştu. Özersay, Türkiye'den gelen yolcuların sadece 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif sonuçlu PCR testi ile KKTC'ye giriş yapabileceklerini açıklamıştı.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan bakan kurulu toplantısının ardından A kategoride bulunan Türkiye B kategoriye düşürülürken, Türkiye'den gelen yolculara çifte PCR testi şartı getirildi. Bu karar ile Türkiye'den gelen yolcular KKTC'ye gelmeden 72 saat içinde ve KKTC'ye geldiklerinde PCR testi yaptıracak.


KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada Türkiye'den KKTC'ye gelecek tüm yolcular için başkent Lefkoşa'da bulunan Ercan Havalimanı'nda ücretsiz PCR testi yapılacağını aktardı. Pilli, yolcuların test sonuçları belli olana kadar kendilerini 1 günlük karantinaya alacaklarını ifade etti. Bakan Pilli, yolculara karantina kurallarına uyacaklarına dair taahhütname imzalatılacağını açıklarken, karantinaya uymayanlara ise yasal işlem yapılacağını ifade etti.


Öte yandan korona virüs salgını nedeni ile 14 Mart tarihinden bu yanan KKTC ve Türkiye arasında uçuş seferleri yapılamıyor. - LEFKOŞA

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KKTC, Türkiye'den gelen yolculara çifte PCR testi şartı getirdi - Son Dakika

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