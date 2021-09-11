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Son dakika haberleri | Klinik Psikolog Yücel'den uyarı: "Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Klinik Psikolog Yücel'den uyarı: "Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil"

11.09.2021 10:33

Son dakika genel haberi: Klinik Psikolog Yücel'den uyarı: "Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil" Klinik Psikolog Yücel: "Anne baba sadece eğitici, öğretici olmamalı" Klinik Psikolog Selenay Yücel: "Pandemide aile içi roller karıştı, çatışmalar arttı" Çocukların gelişimi için aile içerisinde geçirilen...

Klinik Psikolog Yücel'den uyarı: "Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil"

Klinik Psikolog Yücel: "Anne baba sadece eğitici, öğretici olmamalı"

Klinik Psikolog Selenay Yücel: "Pandemide aile içi roller karıştı, çatışmalar arttı"

İSTANBUL - Çocukların gelişimi için aile içerisinde geçirilen zamanın önemine dikkat çeken ve pandeminin etkilerine ilişkin konuşan Klinik Psikolog Selenay Yücel, "Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil, anne babanın yoğun çalıştığı evlerdeki çocuklar genellikle davranış problemlerini daha fazla yansıtabiliyorlar. Pandemi döneminde anne babaların ofis arkadaşı çocukları oldu. Çocukların da sınıf arkadaşı anne babalar oldu. Roller karıştığı için çatışmalar da arttı. Anne babanın eğlendirici rolü de asla kaybolmamalı, anne baba sadece eğitici, öğretici olmamalı" dedi.

Çocukların gelişim sürecinde yetişkinlerin bilgilendirilmesi ve bilinçli hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla Kağıthane Belediyesi, Liv Hospital ve Boston Childrens Hospital iş birliğinde "Pediatrik Hastalıklarda Yenilikler Üzerine Aile Atölyeleri ve Uluslararası Web Seminerleri" etkinliği düzenlendi. Kağıthaneli ebeveynlerin ilgiyle takip ettiği 7 Eylül'de başlayan 10 Eylül'de sona eren seminerler ailelerin çocuk sağlığı ve hastalıkları konularında uzman hekimler tarafından bilgilendirilmesi hedefiyle gerçekleştirildi. Bu kapsamda ailelere önerilerde bulunan Klinik Psikolog Selenay Yücel, aile üyelerinin birlikte zaman geçirmesinin önemine dikkat çekti. Yücel, çalışan aileler konusunda açıklamalarda bulunurken, çocukla nitelikli zaman geçirmeye dikkat çekti.

"Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil"

Çocukların gelişimi için aile içerisinde geçirilen zamanın önemine dikkat çeken ve çalışan anne babalara yönelik önerilerde bulunan Klinik Psikolog Selenay Yücel, "Öncelikle 0-6 yaş döneminde özellikle beyin gelişimi çok hızlı ilerliyor. Bu yüzden farklı uyarılara, aktivitelere, uyaranlara çocukların çok ihtiyacı var. Gelişimlerini desteklemek için anne babaların farklı oyunlar, aktivitelerle desteklemesi gerekiyor ama çalışan ailelerde suçluluk duygusu, yetersizlik duygusu olabiliyor. Çok fazla nitelikli zaman geçiremediklerini düşünebiliyorlar. Aslında nitelikli zaman geçirmek demek çocukla saatlerce oyun oynamak ya da yan yana olmak demek değildir. Senin için buradayım ve burada olmaktan keyif alıyorum mesajını verebilmektir. Bu mesajı alan çocuklarda hem özgüven duyguları gelişebiliyor hem sosyal, bilişsel, duygusal anlamda gelişebiliyor, güçlenebiliyorlar. Ailelerin çocukla beraber bir plan yaparken o plana sadık kalmasında önem var" şeklinde konuştu.

"Pandemi döneminde aile içinde roller karıştı"

Pandemi sürecinin ailelerin ev yaşamındaki etkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Yücel, "Maalesef pandemi dönemi çocukların psikolojisi üzerinde çok etkili oldu çünkü online eğitimle beraber zaten eve kapandılar. Bu yüzden ebeveynlerle çok fazla iç içe girdiler. Pandemi döneminde aile içinde roller karıştı. Anne babaların evde çalıştıkları için ofis arkadaşı çocukları oldu. Çocukların da sınıf arkadaşı anne babalar oldu. Roller karıştığı için çatışmalar da arttı. Bunun artık bir şekilde düzelmesini istediğimiz için eylül ayı itibariyle okulların da yüz yüze eğitime geçmesiyle beraber hareket ihtiyacının da karşılanmasına yönelik etkinliklere çok fazla ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna geçişin çok hızlı bir şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hızlı bir geçişin olması bir kaygı oluşturabiliyor çocuklar üzerinde. Anne babanın eğlendirici rolü de asla kaybolmamalı, anne baba sadece eğitici, öğretici olmamalı. Anne babanın yoğun çalıştığı evlerdeki çocuklar genellikle çocuklar davranış problemlerini daha fazla yansıtabiliyorlar. Çalışan anne babaların vakit geçirebiliyor olmaları, 10-15 dakikada olsa çocuklarla o gün neler olduğunu, neler yapıldığını konuşmalı sohbet etmeli o sıcak, şefkat koşulsuz sevgi ve kabul mutlaka ev ortamında yansıtılmalı " dedi.

Son dakika haberleri | Klinik Psikolog Yücel'den uyarı: Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil
Son dakika haberleri | Klinik Psikolog Yücel'den uyarı: Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil
Son dakika haberleri | Klinik Psikolog Yücel'den uyarı: Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil
Son dakika haberleri | Klinik Psikolog Yücel'den uyarı: Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil

Kağıthane, Pandemi, oyunlar, Eylül, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri | Klinik Psikolog Yücel'den uyarı: 'Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Klinik Psikolog Yücel'den uyarı: "Çocukla zaman geçirmek saatlerce oyun oynamak değil" - Son Dakika
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