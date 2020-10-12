Son dakika haberleri... KOAH hastası kadın ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi - Son Dakika

Kayseri'nin Sarız ilçesinde fenalaşan KOAH hastası kadın, ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki KOAH hastası kadın, tedavi gördüğü Sarız Devlet Hastanesi'nde durumu ağırlaşınca ambulans helikopter ile Kayseri şehir merkezine getirildi.
Helikopter ile getirilen kadın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. - KAYSERİ
- Kaynak: İHA
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