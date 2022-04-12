Son dakika: Kobani operasyonu kapsamında 46 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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- Kobani operasyonu kapsamında 46 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 06-08 Ekim Kobani Olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor.

Alınan bilgiye göre Operasyon kapsamında şu ana kadar 46 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 240.000 Dolar, 2800 Euro, 25.000 TL, 1 adet Kaleşnikof, 3 adet Kaleşnikof şarjörü, 54 adet 7.62 fişek, 1 adet hücum yeleği,1 Glock tabanca (ruhsatlı), 480 tabanca fişeği, 10 adet 7.65 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı, tabanca 17 kurusıkı fişeği, 4 gram Kokain, 4 gram Esrar, 27 yasaklı yayın, Çok sayıda örgütsel not, Çok sayıda dijital materyaller cep telefonu ele geçirildi.