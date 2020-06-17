Son dakika haberleri: Koca, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi... - Son Dakika

Koca, Bilim Kurulunun İstanbul , Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi.

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