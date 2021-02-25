Son dakika haberleri! Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"

Son dakika haberi: Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"

Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri! Koca: '(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?' - Son Dakika

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak

Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı

Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi

Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar

Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı

Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı