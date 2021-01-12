Son dakika haberleri! Kocaeli'de 3 sokak köpeğinin ölümüne ilişkin soruşturma - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 sokak köpeğinin ölümüne ilişkin 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 8 Ocak'ta bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, Karamürsel ilçesinde köpek ölümleri yaşandığı yönünde haberler çıktığı hatırlatıldı.

Haberlerin ardından Kocaeli Valiliğinin koordinasyonunda, zaman kaybetmeden ilgili kurumlarca incelemelere başlandığı aktarılan açıklamada, inceleme ve araştırmalara göre köpeklerin ölümüne sebebiyet veren 2 şüphelinin tespit edildiği kaydedildi.

Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Adli ve idari işlemler devam etmekte olup, konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Tahkikat ve inceleme sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının olaya herhangi bir dahli söz konusu değildir. Can dostlarımızı hedef alan bu tür olayların, bir daha meydana gelmemesini temenni ediyor, tüm hayvanseverlerin acısını paylaşıyoruz." ifadeleri kullandı.