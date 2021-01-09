Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Olcay Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın büyüyerek çatıya sıçradı.

Kocaeli 'nin Derince ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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