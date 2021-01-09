Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Olcay Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın büyüyerek çatıya sıçradı.
Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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