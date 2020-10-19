Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Özgürlük Mahallesi 230/3 Sokak'ta 10 daireli bir apartmanın 2 dairesinde 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Apartmanda 15 kişinin de temaslı olabileceği değerlendirilmesiyle Çayırova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 7 günlük karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince apartman giriş kısmına güvenlik şeritleri çekildi.
Karantina sürecinde bina sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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