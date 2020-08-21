Son dakika haberleri! Kocaeli'de bir kamyonda 1 milyon 950 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan kamyonda yapılan aramalarda, 9 bin 350 kutu içerisinde 1 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM otoyolu üzerinde şüpheli görülen bir kamyon durduruldu. Kamyonda polis ekiplerince yapılan aramalarda 9 bin 350 kutu içerisinde 1 milyon 950 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan şahıs hakkında adli işlem uygulandı. - KOCAELİ