Son dakika haberleri... Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 30 Kasım'da Okan Yalın'ın (35) ölü bulunmasına ilişkin sürdürülen çalışma kapsamında olaya karıştıkları gerekçesiyle 8 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan K.K, T.K, E.K, S.K, K.K, N.Ç, H.K. ve R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden K.K, S.K, T.K ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.K ve R.Ç. ise adli kontrol şartıyla N.Ç ve K.K. de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Serdar Mahallesi Nurettinpaşa Caddesi'nde 30 Kasım'da, bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermiş, başına darbe aldığı belirlenen Okan Yalın hayatını kaybetmişti.