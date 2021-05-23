Son dakika haberleri! Kocaeli'de büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Değirmendere Mahallesi Yukarıköy mevkisinde bir besi çiftliğinin samanlık kısmında yangın çıktı.

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