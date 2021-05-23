Son dakika haberleri! Kocaeli'de büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Değirmendere Mahallesi Yukarıköy mevkisinde bir besi çiftliğinin samanlık kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak etrafa yayılmasını önledi.
Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında, çiftlikte küçük çaplı hasar oluştu.
Kaynak: AA
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