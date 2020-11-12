Karamürsel ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Mahallesi Dülger Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yoğun dumanların çevreyi sarması üzerine binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
- Kaynak: AA
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