Son dakika haberleri | Kocaeli'de çatı yangını

Son dakika haberleri: Karamürsel ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karamürsel ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Ereğli Mahallesi Dülger Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yoğun dumanların çevreyi sarması üzerine binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

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