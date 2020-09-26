Son dakika haber: Kandıra'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Ağva Şile yolu Akçaova Akıncı mevkisinde ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, etkili olan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasına helikopterle de destek veriliyor.