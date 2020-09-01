Son dakika haberleri! Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Şekerpınar mevkisinde Kocaeli'den İstanbul'a giden S.A. yönetimindeki 34 VM 2753 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen BR 704 QD plakalı cip çarpıştı. Otomobilde sürücünün yanında bulunan S.A. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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