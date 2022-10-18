Çifte cinayetin tanıkları o anları anlattı

"Evde temizlik yaptığım sırada kızın iki kez 'Anne' dediğini duydum"

"Babası yukarıdan aşağıya inip çocuğa 'Ne yapıyorsun?' deyince bu sefer babasına ateş etti"

KOCAELİ - Kocaeli'de boşanma aşamasındaki şüphelinin eşini ve kayınpederini öldürdüğü anlara tanık olan vatandaşlar yaşananları anlattı.

Olay, Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi Beyza S. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S. (31), kayınpederi Şahin K.'nin evine geldi. Ö.S., yanında bulunan silah ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Şahin K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Beyza S. ve Şahin K.'nin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

"Kızın iki kez 'Anne' dediğini duydum"

Olay anını anlatan Kübra Pir, "Evde temizlik yaptığım sırada kızın iki kez 'Anne' dediğini duydum. 3 kere silah sesi duyuldu. Arabaya ateş edildi. Sonra babası yukarıdan aşağıya inip çocuğa 'Ne yapıyorsun?' deyince bu sefer babasına ateş etti. Ardından eşim karakola gidip polisi çağırdı ondan sonra zaten polisler içeri girdi. Bize de 'Bakmayın' diye uyardılar. Bizde içeri girdik. Kızın adına üzüldüm daha gençti" dedi.

"6 el silah sesi geldi"

Olay esnasında dükkanda müşteriler ile ilgilendiğini ifade eden esnaf Yüksel Öz ise "Olay saat 13.00 sıralarında oldu. Müşterilerle ilgilendiğim esnada 6 el silah sesi geldi. Silah sesini duyunca hemen koşup baktık. Olayın ardından ambulans ve polisler geldi. Şahsı o anda yakaladılar. Olayın içine giremedik tabii de dışardan gördüğümüz kadar cinayet işlenmiş. Boşanma aşamasında olduklarını duyduk. Keşke bu şekilde olmasaydı, gerçekten çok üzüldük. İki tane ölü var" diye konuştu.