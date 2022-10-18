Çifte cinayetin tanıkları o anları anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Çifte cinayetin tanıkları o anları anlattı

18.10.2022 16:02

Çifte cinayetin tanıkları o anları anlattı "Evde temizlik yaptığım sırada kızın iki kez 'Anne' dediğini duydum" "Babası yukarıdan aşağıya inip çocuğa 'Ne yapıyorsun?

Çifte cinayetin tanıkları o anları anlattı

"Evde temizlik yaptığım sırada kızın iki kez 'Anne' dediğini duydum"

"Babası yukarıdan aşağıya inip çocuğa 'Ne yapıyorsun?' deyince bu sefer babasına ateş etti"

KOCAELİ - Kocaeli'de boşanma aşamasındaki şüphelinin eşini ve kayınpederini öldürdüğü anlara tanık olan vatandaşlar yaşananları anlattı.

Olay, Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi Beyza S. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S. (31), kayınpederi Şahin K.'nin evine geldi. Ö.S., yanında bulunan silah ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Şahin K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Beyza S. ve Şahin K.'nin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

"Kızın iki kez 'Anne' dediğini duydum"

Olay anını anlatan Kübra Pir, "Evde temizlik yaptığım sırada kızın iki kez 'Anne' dediğini duydum. 3 kere silah sesi duyuldu. Arabaya ateş edildi. Sonra babası yukarıdan aşağıya inip çocuğa 'Ne yapıyorsun?' deyince bu sefer babasına ateş etti. Ardından eşim karakola gidip polisi çağırdı ondan sonra zaten polisler içeri girdi. Bize de 'Bakmayın' diye uyardılar. Bizde içeri girdik. Kızın adına üzüldüm daha gençti" dedi.

"6 el silah sesi geldi"

Olay esnasında dükkanda müşteriler ile ilgilendiğini ifade eden esnaf Yüksel Öz ise "Olay saat 13.00 sıralarında oldu. Müşterilerle ilgilendiğim esnada 6 el silah sesi geldi. Silah sesini duyunca hemen koşup baktık. Olayın ardından ambulans ve polisler geldi. Şahsı o anda yakaladılar. Olayın içine giremedik tabii de dışardan gördüğümüz kadar cinayet işlenmiş. Boşanma aşamasında olduklarını duyduk. Keşke bu şekilde olmasaydı, gerçekten çok üzüldük. İki tane ölü var" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü Son Dakika | Trafikte terör estirmişlerdi, yakalandılar Son Dakika | Trafikte terör estirmişlerdi, yakalandılar Son dakika haber! Kocaeli'de bilezik çalan şüpheli tutuklandı Son dakika haber! Kocaeli'de bilezik çalan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Şahin K, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çifte cinayetin tanıkları o anları anlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:47:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çifte cinayetin tanıkları o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement