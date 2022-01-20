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Son dakika haberleri | Kocaeli'de dolandırıcılık ve cinsel saldırı iddiasıyla tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kocaeli'de dolandırıcılık ve cinsel saldırı iddiasıyla tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı

20.01.2022 16:49
Son dakika haberleri | Kocaeli'de dolandırıcılık ve cinsel saldırı iddiasıyla tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklu yargılanan sanık hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'de, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklu yargılanan sanık hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.S, müşteki S.F. ve taraf avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından söz verilen Ö.S, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Müştekilerden para talebinde bulunmadığını savunan Ö.S, bazı şeyleri yerine getirmesi için kullandığı bakır ve gümüşlerin maliyetlerini istediğini iddia etti.

Müşteki S.F. de sanığın kendisinden ve F.A'dan para talebinde bulunduğunu, imkanı olmadığından bu parayı ona veremeyeceğini söylediğini anlattı.

Daha sonra sanığın kendisine dışarıda bir yerde beklemesini söylediğini aktaran S.F, "F.A. yanıma geldiğinde ağlıyordu. Bana sanığın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Ondan sonra F.A'yı eve bıraktım. Sanıktan şikayetçiyiz." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, tutuklu Ö.S. hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Kocaeli, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kocaeli'de dolandırıcılık ve cinsel saldırı iddiasıyla tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kocaeli'de dolandırıcılık ve cinsel saldırı iddiasıyla tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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