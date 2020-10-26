Son dakika haberleri: Kocaeli'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kocaeli'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
26.10.2020 16:33
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evinin terasında tadilat yaparken elektrik akımına kapılan emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evinin terasında tadilat yaparken elektrik akımına kapılan emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topal Caddesi Yiğit Sokak'ta bulunan evinin teras katında tadilat çalışması yapan 64 yaşındaki emekli öğretmen Nusret Çaydaşı, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Çaydaşı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sonrasında ise İstanbul Kartal'da bir hastaneye sevk edildi.
Çaydaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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