Son dakika haberleri! Kocaeli'de eli bisiklet zincirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eli bisiklet zincirine sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Akse Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde 3 yaşındaki İbrahim Toprak Saba elini bisikletinin zincirine sıkıştırdı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun elini bulunduğu yerden kurtardı.
Sağlık ekiplerince tedavisi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 20:41 - Kaynak: AA
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