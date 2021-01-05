Kocaeli'de eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Uzunçiftlik Mahallesi'nde Sevda K. (34) ile evine gelen yaklaşık bir ay önce boşandığı İsa K. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa K, bıçakla eski eşini yaraladı.

Evdeki çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Sevda K, hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Çiftin 3 çocuğu ise olayın ardından yakınlarına teslim edildi.