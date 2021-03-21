Eski belediye başkanının villasının çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde bulunan, eski Kandıra Belediye Başkanı İsmail Genç'e ait 2 katlı villanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, villanın çatısında hasar oluştu.