Son dakika haberleri! Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

07.10.2022 12:40
Son dakika haberleri! Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde evdeki Büşra K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Lise öğrencisi Büşra K'nin, bir süredir annesi ve kardeşleriyle dedesine ait yangın çıkan evde yaşadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Ev yangınında 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü Son dakika haber! Ev yangınında 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü 17 YAŞINDAKİ BÜŞRA, EVDE YALNIZKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ 17 YAŞINDAKİ BÜŞRA, EVDE YALNIZKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ Evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti Evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement