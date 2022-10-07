Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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