Son dakika haberleri | Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

16.12.2020 13:56
Son dakika haberleri | Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanması ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanması ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanması ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 75 mermi ile dijital materyallere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Fetullahçı Terör Örgütü, Kocaeli, Mahrem, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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