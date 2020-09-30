Son dakika haberleri... Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce eş zamanlı yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında daha önce çeşitli kurumlardan ihraç edilmiş kişilerin de bulunduğu 4 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.