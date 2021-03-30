Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma kapsamında FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: AA
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